Süleyman Güngörmüş’ün abisi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve giderken evde hareketsiz şekilde yatan Melek Güngörmüş’ün öldüğü tespit edildi. Genç kadının cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken polise teslim olan Süleyman Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na dün öğle vakti defnedildi.Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 16:42
Astım hastası karısını boğarak öldürdü
Silivri’de bir şahıs alyans bozdurma nedeniyle aralarında tartışma çıkan astım hastası karısını boğarak öldürdü.
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