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At kasapları tutuklandı

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kaçak at kesmekten yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

At kasapları tutuklandı
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kaçak at kesmekten yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, daha öncesinde Arifiye ilçesinde kasap aletleriyle yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan E.H. isimli şüpheli, yapılan ihbar sonrasında Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde at keserken yakalandı. Konuya ilişkin olarak adrese baskın düzenleyen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Adapazarı Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede kemik parçaları ve etleri bularak el koyuldu. Ekipler, E.H.’yi ve ona at ile yer temin eden B.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadeleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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