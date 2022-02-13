banner4556

Ata çarpan motosikletli yaralandı

banner4664

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken yolda dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı.

Ata çarpan motosikletli yaralandı
banner4582

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken yolda dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı.

banner4336

Kaza, gece saatlerinde ‘Kore Mahallesi’ olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü Fatih Caddesi istikametine seyreden İsmail Bayram yönetimindeki 34 EEH 939 plakalı motosiklet, yolda başıboş dolaşan ata çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, at ise can havliyle bölgeden hızla uzaklaştı. İsmail Bayram, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edirne’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü...
Edirne’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666