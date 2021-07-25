Ataşehir’de 15 yolcusu olan otobüsün motorunun yandığı anlar kamerada

Ataşehir’de seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmında bir anda yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 15 yolcuyu otobüsten indirdi. Dikkati sayesinde yolcuları kurtaran otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle motor kısmındaki yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüsün motorunun alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Motoru yanan otobüsün yolcularından Baki Kılıç, "Araba birdenbire tutuşmuş, binen bir arkadaş söyledi arabanın yandığını. İndik, başka da bir şey yok. Bizde bir şey yok" dedi.
Görgü tanığı Hakkı Mutlu ise, "Alev çıkıyor başka bir şeyin farkına varamadım. Büfeden yangın söndürme getirdiler. İlk müdahaleyi o yaptı. Yolcular çok kalabalıktı. Hepsi tahliye oldu başka arabalara bindi gittiler o kadar. Niyeyse neden nasıl oldu bilemiyorum yani" dedi.Öte yandan otobüsün motorunun alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.