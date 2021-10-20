Ataşehir’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yan yatan hafif ticari araç yolda sürüklendi Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir TEM bağlantı yolunda saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 19 AAT 078 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen 34 MSE 20 plakalı Audi marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde ilerleyen 34 DSB 523 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan hafif ticari araç yolda bir süre sürüklendi. Sürücü, devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazaya karışan araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.