Ataşehir’de aksiyon sahnelerini aratmayan gasp girişimi kamerada

Ataşehir’de bankada 2 milyon 525 bin TL değerindeki çeki bozduran kişileri gasp etmek isteyen şahıslar yakalandı. Gasp girişimine ait aksiyon sahnelerini aratmayan görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 1 Aralık günü Ataşehir Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 22’nci Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (23) ve müşterisi M.K. (28) bankada 2 milyon 525 bin TL değerindeki çeki bozdurup araçlarına bindi. İkili bankadan çıktıktan sonra beyaz renkli bir aracın kendilerinin peşinde olduğunu fark etti. Araçtakiler bilerek bir benzin istasyonuna girerek takip edilip edilmediklerini anlamaya çalıştı. İddiaya göre aynı araç burada da arkalarından gelince ikili takip edildiklerine emin oldu.

Gaspçılardan kurtulma anı aksiyon sahnelerini aratmadı

Edinilen bilgiye göre benzin istasyonundan çıkıp yoluna devam eden ikilinin içinde bulunduğu aracın önü, kısa bir süre sonra beyaz renkli otomobil tarafından kesildi. Bir anda direksiyonu önlerine kıran beyaz araçtan yüzleri kar maskeli ellerinde tabanca olan iki kişi çıktı. Bu kişilerin kendilerine doğru gelmesi üzerine olayın önceden de farkında olan E.A. ani bir refleksle vitesi geriye aldı ve süratli bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Sokak ortasında ellerinde tabancalarla neye uğradıklarını şaşıran gaspçılar ise otomobillerine binerek kayıplara karıştı. E.A. ve M.K. olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Araç tespit edildi, şüpheliler bir bir yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, bankanın önünden başlayarak tüm takip güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Çalışmalarını modeli ve plakası tespit edilen otomobil üzerinde yoğunlaştıran ekipler şüphelilerin adreslerini kısa sürede belirledi. Olayın şüphelisi oldukları tespit edilen E.G., M.K., T.E., M.K., ve N.D. 2 Aralık’ta, E.C. ise 3 Aralık günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.’nin evinde yapılan aramada bir adet tabanca, 9 adet mermi ve olayda kullanılan beyaz renkli kiralık araç ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

6 şüpheli tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli bir aracın direksiyonu diğer aracın önüne kırdığı, aracın içinden yüzleri maskeli ellerinde silah olan iki kişinin indiği görüldü. Bu kişiler diğer araca doğru giderken diğer aracın sürücünün otomobili geri vitese alıp ve hızlı bir şekilde oradan ayrıldığı anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.