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Ataşehir’de ambalaj fabrikasında yangın

ATAŞEHİR’DE 2 KATLI AMBALAJ PAKETLEME FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGININ ÇOCUKLAR TARAFINDAN FARK EDİLEREK İTFAİYEYE HABER VERİLMESİ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.

Ataşehir’de ambalaj fabrikasında yangın

Ataşehir’de 2 katlı ambalaj paketleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çocuklar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verilmesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 85 Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ambalaj paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman fabrikayı sardı. Sokakta oynayan çocukların fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının erken fark edilerek itfaiyeye haber verilmesi olası bir faciayı önledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ambalaj paketleme fabrikasında maddi hasar oluştu.

Olay görgü tanıklarından olan Salih Öztaş, “Ben evdeydim aşağı indiğimde araba tutuşmuştu oradan da ambalaj yerine sıçradı. İtfaiyenin de olay yerine hemen gelmesi olası bir faciayı önledi. Herhangi bir can kaybı yok. Olayın nasıl çıktığı henüz belli değil” diye konuştu.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı

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