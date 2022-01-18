Ataşehir’de antika silah deposuna baskın: 35 tüfek ve tabanca ele geçirildi

Ataşehir’de, bir silah deposuna polis ekiplerince yapılan baskında, eski tarihlerden kalma 31 antika tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Savaşlardan kalma silahların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, dün ilçeye bağlı Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yasadışı silah bulundurulduğu istihbaratını aldı. Alınan istihbaratı değerlendiren emniyet güçleri, hemen harekete geçerek yapılan fiziki takibin ardından söz konusu işyerini takibe aldı. Nöbetçi Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısının talimatı ile belirlenen depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2’si M-1 model af tüfeği, 29’u eski tarihlerdeki savaşlardan kalma olduğu sanılan ve ruhsatsız olduğu saptanan toplam 31 tüfek ile bu silahlara ait 24 fişek ele geçirildi. Operasyonda kapsamında iş yeri sahibi Adem D. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Silahlara savcılık talimatı ile el konulurken, gözaltına alınan şüpheli Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Antika silah bulundurduğu ileri sürülen zanlı Adem D., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün “Silah Ticareti - 6136 SKM” suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.