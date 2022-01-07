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Ataşehir’de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza

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Ataşehir’de motosikletlere ve elektrikli scooter kullananlara yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında, elektrikli scooter ile ters yönden ilerlediği belirlenen bir kişiye 196 TL ceza kesildi.

Ataşehir’de elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen kişiye ceza
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Ataşehir’de motosikletlere ve elektrikli scooter kullananlara yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında, elektrikli scooter ile ters yönden ilerlediği belirlenen bir kişiye 196 TL ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ataşehir’de de kurulan denetim noktasında motosiklet sürücülerinin ve elektrikli scooter kullananların trafik kuralların uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin evrak ve belgeleri polis tarafından kontrol edildi, GBT sorgulamaları yapıldı. Elektrikli scooter ile ters yönden ilerlediği tespit edilen Emre Şahin’e polis tarafından 196 TL para cezası uygulandı.

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Emre Şahin, “Haberlerde izliyordum, uygulamaları cezaları görüyordum. Bir daha binmeyeceğim. Acelem vardı bankaya gidiyordum. Para yatırıp oradan gidecektim” dedi.

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