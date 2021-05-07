Ataşehir’de feci kaza: Beton mikserinin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Ataşehir’de çarpıştığı beton mikserinin altında kalarak sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ağabeyinin cansız bedenini gören kardeşi sinir krizi geçirdi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, beton mikseri sürücüsünü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.Öte yandan hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, ağabeyinin cansız bedenini görerek sinir krizi geçiren kardeşine ise sağlık ekipleri müdahale etti.