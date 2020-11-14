Ataşehir’de iki katlı binada yangın

Ataşehir’de 2 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. İtfaiye yangına kısa sürede müdahale ederken yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Kiracısının oturduğu evinde yangın çıktığını duyunca eve geldiğini belirten ev sahibi, “Hiç bilmiyorum. Çay içiyordum camdan baktım, duman çıkıyordu, ben de çıktım. Hortumu tuttum, hortumu tutmasam çatıya çıkacaktı. Çok büyük yangındı. Evde ne var ne yok gitti. Şükür dışarıya vurmadı” dedi.Evde oturan kiracının evi kasten yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Sezai Koç, “Çocuklar görmüş, karısını aramış “bak evi nasıl yakıyorum” diye göstermiş. Onda sonra başını örtüp kaçmış” diye konuştu.