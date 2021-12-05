banner4556

Ataşehir’de iş yerine kumar baskını

banner4336

Ataşehir’de polis ekipleri bir iş yerine düzenledikleri operasyonda sanal tombala oyunu için kullanılan 10 dizüstü bilgisayar ele geçirirken, 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ataşehir’de iş yerine kumar baskını
banner3909
banner4558

Ataşehir’de polis ekipleri bir iş yerine düzenledikleri operasyonda sanal tombala oyunu için kullanılan 10 dizüstü bilgisayar ele geçirirken, 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saat 03.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri, tabelası bulunmayan iş yerinin kapısının kilitli olduğunu belirledi. Çevrede yapılan inceleme esnasında iş yerinden 2 şahsın çıktığını gören ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı. İş yerinde yapılan aramada ise sanal tombala oyunu için kullanılan 10 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şahıs daha ekipler tarafından yakalandı. İş yeri sorumlusu Ş.A. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Toplam 4 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beyoğlu’nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı
Beyoğlu’nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4349

banner3841