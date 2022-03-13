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Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteyner baraka alev alev yandı

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Ataşehir’de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteyner barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası konteyner baraka, alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan baraka kullanılmaz hale geldi.

Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteyner baraka alev alev yandı
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Ataşehir’de kağıt toplayıcılarının kaldığı konteyner barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası konteyner baraka, alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan baraka kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi’nde bulunan konteyner barakada, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Çıkan yangın sonrası kısa sürede konteyner alevlere teslim oldu. Yangının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yanan konteyner yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangında çıkan dumanlar nedeniyle cadde üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Caddenin tamamen duman ile kaplanması sonrası araçlar cadde üzerinden geçiş yapamadı. Yangının söndürülmesi sonrası polis ekipleri kontrolünde trafik akışı devam etti.

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