Ataşehir’de kısıtlamayı ihlal eden alkollü gençler otomobille evin bahçesine girdi

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerden, aşırı hız yapan gençlerin kaldırımda bulunan dubaları kırarak evin bahçesine girdiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay kameradaGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aşırı hız yapan alkollü gençler seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine girdikten sonra bahçe duvarına çarparak durduğu görülüyor.