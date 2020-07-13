Ataşehir’de korkutan çatı yangını

Ataşehir’de 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın havadan görüntülendi.

Saat 18.30 sıralarında Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi 3058 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, binada hasar meydana geldi. Alev alev yanan çatı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Öte yandan, yangın drone ile havadan görüntülendi.

Bir mahalle sakini, “Mahallede dışarıda oturuyorduk, çatıda dumanlar gördük, itfaiye ekiplerine haber verdik. Binadakiler dışarı çıktı. Ölen ya da yaralanan yok. Çatıda maddi hasar meydana geldi” diye konuştu.