Ataşehir’de korkutan ev yangını

Ataşehir’de iki katlı bir binanın üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan iki çocuk ile anneleri, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı.
Yangında mahsur kalanları kurtaran mahalle sakinlerinden Erol Yavuz, “Ön tarafta dumanlar gördük, koştuk. Arka tarafta da yangın var dediler. Baktık ki iki çocuk ile annesi camın etrafında duruyorlar. Balyozlarla demirleri kırdık. Önce çocukları aldık sonra da annesini aldık. Şu anda durumları iyi. Annesi çok dumana maruz kaldı. Nefes alamıyordu. Islak bez verdik. Son anda kurtardık Allah’a şükürler olsun” dedi.