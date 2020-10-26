Ataşehir’de koronaya aldırmadan parti yapan eğlence merkezine baskın: 49 kişiye ceza kesildi

Ataşehir’de korona virüs salgınına aldırış etmeden onlarca kişinin parti yaptığı gece kulübüne polis baskın düzenledi. Baskında toplamda 49 kişi ceza kesilmek üzere polis merkezine götürülürken, iş yeri sahibinin "kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendini savunması ilginç anlara sahne oldu.
İş yeri sahibinin gazetecilere "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.
Eğlence merkezinde baskında ceza kesilen bir kişi ise gazetecilere "Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim" diyerek kendisini savundu.