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Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini iste

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Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini iste
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Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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