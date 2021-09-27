Ataşehir’de oto tamirhanesinde baba ve oğlunu vuran saldırganlar yakalandı

İstanbul Ataşehir’de oto tamirhanesinde baba ve oğlunu vurarak yaralayan 3 saldırgan polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yaralılardan Mert Can Ü.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ataşehir’de oto tamirhanesinde baba ve oğlunu vuran saldırganlar yakalandı
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İstanbul Ataşehir’de oto tamirhanesinde baba ve oğlunu vurarak yaralayan 3 saldırgan polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yaralılardan Mert Can Ü.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde 25 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille oto tamirhanesine gelen 3 şahıs silahla ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan oto tamircisi Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili olarak çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olayı B.Ç., R.Ç. ve Ü.A. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahısların Ferhatpaşa Mahallesinde gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine 26 Eylül tarihinde bahse konu adrese yapılan operasyon neticesinde B.Ç., R.Ç. ve Ü.A. isimli şahıslar yakalandı.

Hastaneye intikali sağlanan Hakan Ü. isimli şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, Mert Can Ü. isimli şahsın ise hayati tehlikesinin davam ettiği öğrenildi.

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