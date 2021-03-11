Ataşehir’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıkıp ardından takla attı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
“Aracımı durdurarak yardımına koştum”Kaza yapan sürücüye müdahale eden sağlık çalışanı, “Trafikte seyir halindeyken karşı şeritten aşırı hızlı gelen otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarparak takla attı. Aracımı durdurarak yardımına koştum. Bulunduğu yerden kurtarmaya çalışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Ekipler kurtardı, sürücünün durumu iyi hayati tehlikesi yoktur” diye konuştu.