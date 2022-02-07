Ataşehir’de otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 15 otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ataşehir’de 15 otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 3 Ekim 2021 ile 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Örnek ve Mustafa Kemal Mahallelerinde 10 otodan hırsızlık olayında, araçların içerisine girilerek araç içerisinden arka stop farları sisteminin sökülmesi sonucu çalındığını belirledi. Şahısların olay yerine araçla geldiklerini tespit eden polisler, plakasını belirledikleri aracı 03 Şubat’ta Mustafa Kemal Mahallesinde görerek takibe aldı. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmasına rağmen durdurulan şüpheli şahıslardan H.K., araç içerisinde yakalandı.

Öte yandan, 30 Ekim 2021 ve 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Örnek, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde meydana gelen 5 otodan hırsızlık olayında araçların far ve tamponlarının sökülerek çalındığı belirlendi. Yapılan incelemede, A.Ö. isimli şahsın motosikletle gelerek olayları gerçekleştirdiği anlaşıldı, araçlardan birinde şüpheli şahsın parmak izi tespit edildi. A.Ö. isimli şahıs Kayışdağı Mahallesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suçtan kayıtları çıktı

Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.