Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı sonra otomobili çaldı

Ataşehir’de bir iş yerine gelen şahıs masa üzerinde duran araç anahtarını çaldıktan sonra ilerleyen saatlerde yeniden gelerek bu seferde park halinde duran aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafın yapılan çalışmalar sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine adrese gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 farklı kamera kaydının incelenmesi sonrası şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu T.G. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli “Oto Hırsızlığı” suçundan mahkemeye sevk edildi.