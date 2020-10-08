Ataşehir’de plastik yüklü tır yandı

Ataşehir’de gümrük yolu üzerindeki tırın plastik yüklü dorsesi yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürürken, gümrük yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Ataşehir Dudullu Caddesi Gümrük yolu mevkiinde meydana geldi. Feyzullah Kocaoğlu yönetimindeki Volvo marka 34 TMT 104 plakalı plastik yüklü tırın dorsesinde iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Feyzullah Kocaoğlu tırı yolun kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Dumanlar kısa sürede tırı kapladı. Kocaoğlu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla tırın dumanlar çıkan dorsesini söndürdü. Yangında tır ve içerisindeki plastik malzemelerin yarısı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Tırın dorsesinde sigara izmariti unutulduğu iddiası

Tırda çıkan yangının sebebinin sigara izmariti olduğunu iddia eden Feyzullah Kocaoğlu, “Dün akşam saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü’nden tırı aldım. Benim zannımca ürünleri yüklerken sigara izmariti unuttular. Ondan dolayı alev alarak dumanlar yükseldi. Trafikte dumanları fark edince sağa çektim. Müdahale ederek itfaiyeyi aradım. Yangın dorsenin orta kısmında çıktı, önü arkası kapalı büyük ihtimal sigara izmariti unuttular ondan dolayı akşamdan sabaha anca alev aldı. Kıbrıs’a gidecek olan ihraç ürünü plastik malzemeler yüklüydü” diye konuştu.