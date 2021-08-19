Ataşehir’de polisleri gören şüpheli, uyuşturucu dolu poşeti pencereden attı

Ataşehir’de emniyet görevlilerini gören şüpheli şahıs, içinde 422 gram marihuana bulunan poşeti bulunduğu evin penceresinden aşağı attı. Öte yandan uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Çalışmaların devamında şüpheli şahsın ikamet adresi kontrol edildiğinde içeride bulunduğu görülen İ.C.U. (23) isimli şahıs, görevlileri görünce pencereden bir poşet attı. Atılan poşet kontrol edildiğinde poşet içinde 422 gram marihuana maddesi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili şüpheli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili gözaltına alınan E.E.(36) ve İ.C.U. (23) yapılan işlemlerin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 19 Ağustos tarihinde adliyeye sevk edildi. Mahkemenin ardından İ.C.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.