Ataşehir’de sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

Ataşehir’de düzenlenen sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 6 Kasım 2021 tarihinde saat 05.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde bulunan depo görünümlü bir adresin önünde park halindeki aracın bagajına koli yerleştiren şüpheli şahısların görülmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, araçta yaptığı kontrolde üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ve sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen sıvı maddeler buldu.

Depo önünde bulunan 3 araçta ve depo içerisinde de detaylı aramalar yapıldı. Aramalarda, bin 446 şişe etil alkol, 35 adet varil içerisinde olmak üzere bin 710 litre etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere 20 litre tıbbı kullanım amaçlı etil alkol, 21 adet rulo halinde etil alkol bandrolü, 665 adet 5 litrelik boş bidon, 1 adet dolum makinası, 1 adet etiket bandrol makinası, 6 adet 50 litrelik boş varil, 3 adet 30 litrelik boş varil, 468 adet 1 litrelik boş cam şişe, 5 koli cam şişe kapağı, 1 adet bin litrelik plastik depo, 2 paket halinde 20 adet cinsel içerikli jel, 2 paket halinde sigara kağıt ve filtresi, 4 koli halinde toplam 96 adet enerji içeceği, sahte alkol satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 370 lira ve 100 dolar, 5 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı ve 1 adet irsaliye defteri ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 4 şahıs hakkında, sevk edildikleri adli makamlarca “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.