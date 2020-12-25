Ataşehir’de sahte alkol operasyonu

Ataşehir’de sahte alkol imalatı yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte alkol imalatında kullanılan sıvı madde, 4 adet damacana içerisinde 60 litre sahte alkol ve imalatta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, 53 adet 19 litrelik plastik kaplar içerisinde sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık bin litre sıvı madde, 4 adet damacana içerisinde 60 litre sahte alkol, 5 adet cam kap içerisinde 12 litre alkol, 3 adet cam kavanoz içerisinde 15 litre alkol, sahte alkol imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Öte yandan, iş yerinin üst katında damacanalarda ve cam şişe ile kavanozlarda olmak üzere bir kısmı rakı, viski ve şarap olarak üretilmiş, bir kısmı ise mayalanmış alkol halinde toplam bin litre sahte alkol ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan Osman E. (51) isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.