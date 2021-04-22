Ataşehir’de sahur vakti 50 binlik motosikleti hırsızlar çaldı, sahibi kovaladı

Ataşehir’de sahur vakti park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikletinin iki kişi tarafından çalındığını fark eden vatandaş, şüphelileri kovalamaya başladı. Motosiklet sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli iki şahıs çaldıkları motosiklet ile kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Peşlerine düştük ama yakalamadıkMotosikleti çalınan Sefa Tahir Keskin, "Motosikletimiz 45-50 bin lira değerindeydi. Dün sabah 03.30 saatlerinde hırsızlar gelip keşif yapıyorlar. Bizde sahur yapıyorduk. Işıklar açık olunca tekrar dolanıyorlar. 2 saat sonra motosikletle tekrar geliyorlar. 2 kişiler, kendi motosikletlerini ileri park ediyorlar. Bir tanesi geliyor önce motorun örtüsünü üstünden atıp sonra kilidi kesiyorlar. Hırsız motoru kaçırırken biz evden fark edip çıkıyoruz, direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını gördük fakat 2 - 3 metreyle kaçırıyoruz. Peşlerine düştük fakat yakalayamadık. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çok üzgünüz, biz bunu emek vererek alıyoruz. Motosikletin değerinde değilim ben bu hırsızların yakalanmasını istiyorum."