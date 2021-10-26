Ataşehir’de sosyal medya driftçisine 6 bin 700 TL ceza

Ataşehir’de sürücünün trafikte drift yaparak sosyal medyada paylaştığı anlar polisin takibine takıldı. Yakalanan trafik magandasına 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyuldu.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir İlçesi Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.T isimli sürücü 34 RSG 50 plakalı aracıyla drift yaptı ve o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Polis tarafından yapılan çalışmada; 34 RSG 50 plakalı araç sürücüsü C.T yakalandı.

Sürücü C.T’ye, ’herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi’ maddesine istinaden 6 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınarak, 34 RSG 50 plaka sayılı araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan Sürücü C.T, Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir’de İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.