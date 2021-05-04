Ataşehir’de tam kapanmayı unutan vatandaşlar alev alev yanan lüks aracı film izler gibi izledi

Ataşehir’de seyir halinde olan lüks otomobil alev alev yandı. Alev alan aracı gören vatandaşlar tam kapanmayı unutarak yanan aracı film izler gibi izlediler. Yaklaşık 400 bin değerindeki araç yanarak küle dönerken o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Daha güvenli diye almıştım
Aracının daha güvenli olması için lüks bir araç tercih ettiğini söyleyen sürücü Bayram Ekici,” Nasıl oldu ben de anlamadım. Böyle bir aracın güvenliği yüksek olsun istedik. Her şeyiyle teknolojik ve yanmasın istedik. Yaklaşık 1 km önce motorlu kurye ikaz etti. İkazdan sonra aracı sağa çektim. Sonrasında araçtan duman gelmeye başladı. Sonra vatandaşlar gelip aracı söndürmeye çalıştı. Son haliyle itfaiye gelip söndürdü” diye konuştu.Yangın sonucu yaklaşık 400 bin değerindeki lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.