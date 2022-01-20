Ataşehir’de yangında hamile kadın yangın merdiveninde kaldı

Ataşehir’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Aynı binada yaşayan ve dumana maruz kalan hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kapısı kilitli olan yangın merdiveninin kapısı kırılarak çıkarıldı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen genç kadın ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle daire içerisinde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

Yangın merdivenin kapısı kilitli çıktı

Öte yandan yangınla birlikte binada panik oluşurken üst katlarda oturan ve hamile olduğu belirtilen genç kadın komşusuyla birlikte yangın merdiveninden aşağı inmeye çalıştı. Kapının kilitli olması nedeniyle yangın merdiveninde kalan genç kadına itfaiye yardım etti. Kapısı kırılan merdivenden çıkartılan kadın ambulansa alındı. Az miktarda dumandan etkilendiği belirlenen genç kadın ayakta tedavi edildi.

“Kapı kilitli çıktı”

Yaşanan olay sonrası yangın merdiveninde mahsur kalan kadını ambulansa götüren komşusu Senem Eroğlu, “Biz 6. Kattaydık. Komşum hamileydi. Yangın merdiveninden inmeye çalıştık. Kapı kilitli çıktı. İtfaiye kapıyı kırıp, bizi çıkardı. Merdivende beklerken ister istemez dumandan etkilendi. Şu an daha iyiyiz” diye konuştu.