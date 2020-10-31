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Ataşehir’deki patlamaya ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor

İSTANBUL VALİLİĞİ, ATAŞEHİR'DE BİR ÇÖP KONTEYNERİNDE MAHİYETİ HENÜZ TESPİT EDİLMEYEN BİR PATLAMA MEYDANA GELDİĞİNİ, POLİS EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE İNCELEMELERİNİN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.

Ataşehir’deki patlamaya ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor

İstanbul Valiliği, Ataşehir’de bir çöp konteynerinde mahiyeti henüz tespit edilmeyen bir patlama meydana geldiğini, polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Caddesi’ndeki bir çöp konteynırında mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynır yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemi alınarak incelemelere başlanmıştır. Ataşehir ilçemize geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

O anlara tanık olan Mustafa Seyrek, büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek bir otomobilin büyük maddi hasar aldığını ifade etti.

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