Atatürk Havalimanı’nda elektrik kablosu hırsızlığı kamerada

Atatürk Havalimanı’nda kestiği 60 metre uzunluğundaki elektrik kablolarını el arabasıyla dışarıdaki sivil bir araca yükleyerek çalan teknisyen gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçu ile ilgili Bakırköy’de yürütülen çalışmalar kapsamında

27 Kasım’da sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı B Kapısında aniden elektriklerin kesildiği anlaşıldı. Havalimanı güvenlik personelince yapılan kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı belirlendi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelenirken, olayı Atatürk Havalimanı’nda teknisyen olarak çalışan M.A.’nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şahsın kestiği ve el arabasıyla bina dışına taşıdığı kabloları sivil bir araca yüklediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.