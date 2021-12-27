banner4556

Ateşe verdiği dezenfektanla 14 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı

banner4336

Bursa’da poşete doldurduğu dezenfektanı ateşe vererek Burak Altun’un üzerine atan İ.K. tutuklandı.

Ateşe verdiği dezenfektanla 14 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı

Bursa’da poşete doldurduğu dezenfektanı ateşe vererek Burak Altun’un üzerine atan İ.K. tutuklandı.

banner4575

İki hafta önce okul bahçesinden poşete doldurduğu dezenfektanı ateşe vererek arkadaşlarıyla parkta oturan Burak Altun’un üzerine atarak ölümüne sebebiyet veren 13 yaşındaki İ.K. tutuklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Altun, 15 günlük ölüm kalım mücadelesinin ardından bu sabah saatlerinde kaybetti. Burak Altun’un ölmesinin ardından adlî kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.K. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
  1. EKONOMİ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321