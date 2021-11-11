Ateşehir’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Ataşehir’de bulunan geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ateşehir’de geri dönüşüm tesisinde yangın
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Ataşehir’de bulunan geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ataşehir Ferhatpaşa Yolu Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 18.30 sıralarında, işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle işçiler kısa süreli panik yaşadı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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