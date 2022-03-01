banner4556

Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu

banner4664

Bursa’da atık yağ fabrikası alevleri teslim oldu. Peş peşe patlamaların meydana geldiği fabrikayı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışırken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Alevler havadan dron ile görüntülendi.

Atık yağ fabrikası alevlere teslim oldu, peş peşe patlamalar korkuttu
banner4582
banner4336

Bursa’da atık yağ fabrikası alevleri teslim oldu. Peş peşe patlamaların meydana geldiği fabrikayı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışırken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Alevler havadan dron ile görüntülendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesindeki atık yağ fabrikası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık yağların toplandığı kazanlardan biri henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Büyük bir gürültü ile patlayan kazanın ardın fabrikadan alevler yükselmeye başladı. ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15’e yakın ekip, alevleri anında müdahale etti. Peş peşe gelen patlamaların ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın mesai saati dışında yaşanması büyük bir faciayı önlerken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Dron ile alevler havadan görüntülenirken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Bursa’nın her yerinden görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında...
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666