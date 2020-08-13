Atlı polis birlikleri Bostancı sahilde vatandaşları uyardı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birlikleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bostancı sahilde vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyardı. Ödül, Aybar, Ateş ve İmre isimli polis atları vatandaşın bir hayli hoşuna giderken çocuklar atları sevdi.
Atlı birlikler vatandaşın ilgi odağı oldu
Maskesiz yeşil alanda oturan vatandaşı polis uyardı
Bostancı sahilde denizin keyfini çıkartmak için maskesini çıkartıp yeşil alanda oturan kişileri ekipler uyardı. Polis memuru, "Ne olursa olsun o maskeyi mutlaka takalım, her zamankinden daha dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullanarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan koronavirüs tedbirlerinin yazılı olduğu el broşörlerini dağıttı. Atı sevmek isteyen minik bir çocuk annesiyle birlikte atlı polislerden izin alarak atların yanına yaklaştı. "Çok hoşumuza gitti, çocuklarında hoşuna gidiyor." diyen anne minik kızıyla birlikte İmre isimli adı sevdi.