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Atlı polislerden Florya sahilinde denetim yaptı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Kurban Bayramı’nın 2’nci günün de Florya sahilinde denetim yaptı. Atlı ekipler sahilde bulunan vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Atlı polislerden Florya sahilinde denetim yaptı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Kurban Bayramı’nın 2’nci günün de Florya sahilinde denetim yaptı. Atlı ekipler sahilde bulunan vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Bakırköy Florya sahilinde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisler sahilde bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Atlı polis ekibi sahil boyunca devriye gezdi. Bir kadın ve bir erkekten oluşan devriye ekibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşların çocukları atları severken kimisi de hatıra fotoğrafı çektirdi.
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