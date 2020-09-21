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Avcılar Cihangir Mahallesinde iş yerine haciz için gelen görevlilere direnen bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Avcılar Cihangir Mahallesinde iş yerine haciz için gelen görevlilere direnen bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Avcılar Cihangir Mahallesinde iş yerine haciz için gelen görevlilere direnen bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Avcılar Cihangir Mahallesinde iş yerine haciz için gelen görevlilere direnen bir kişi, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
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