Avcılar D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Avcılar D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar D-100 karayolu Küçükçekmece istikametinde Cem K. idaresindeki 34 AG 6337 plakalı otomobil yan yolda ilerlerken, Selçuk G. yönetimindeki 43 DD 845 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle Cem K. yan yoldaki korkulukları aşıp D-100 karayoluna girerek Mustafa Erbakan O. idaresindeki 34 EAB 461 plakalı otomobil ve Mehmet Ali K. yönetimindeki 34 BNZ 396 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.