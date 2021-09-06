Avcılar- E-5 karayolu’nda trafik durma noktasına geldi

Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

Avcılar- E-5 karayolu’nda trafik durma noktasına geldi
banner3909
banner4336

Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre İstanbul’da yoğunluk yüzde 63’le ulaştı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Özellikle Küçükçekmece istikametinde okul servisi ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül yurtta hava durumu
  1. ÇEVRE

banner4391

banner4349

banner3841