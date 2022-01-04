crossorigin="anonymous">

banner4556

Avcılar E-5’te kaza: 1 yaralı

banner4336

E-5 Karayolu Avcılar mevki’inde seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Avcılar E-5’te kaza: 1 yaralı
banner4582

E-5 Karayolu Avcılar mevki’inde seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

banner4575

Olay, E-5 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. 34 DSA 090 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içinde yaralanan sürücü ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaş, "Şeritten gidiyordu telefonla mı oynuyordu mesaj mı atıyordu bilmiyorum. Birden fren yapmadan direğe vurdu. En soldan geldi. Ters döndü araç ve sürücü içinde sıkıştı. Yaralının göğsünde kırılmalar vardı. Ayakları iyiydi. Çok ağır değildi" dedi.

Kaza sonrası Küçükçekmece istikametinde oluşan trafik aracın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa trafiğindeki tehlikeli yolculuklar kameraya...
Bursa trafiğindeki tehlikeli yolculuklar kameraya...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349