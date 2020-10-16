Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk e

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahsı ikna çabaları sürüyor.