Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk e
Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahsı ikna çabaları sürüyor.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahsı ikna çabaları sürüyor.
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