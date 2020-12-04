Avcılar’da aile sağlığı merkezinde doktora saldırı kamerada

Avcılar’da geçtiğimiz günlerde aile sağlığı merkezinde maske takmadığı için uyarılan kadın, kadın doktoru darp edip hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dedi. Yaşanan anlar hem doktorun cep telefonu kamerası hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olaydan sonra uzaklaşan kadın için doktor "Beyaz Kod" vererek şikayetçi oldu.
Olay, önceki gün Gümüşpala Mahallesi 7 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre sağlık merkezi içerisine gelen maskesiz kadın, doktor Yağmur Turan’a (30) soru sormak istedi. Turan ise kadını uyararak maske takması gerekliliğini hatırlattı. Kadın, Doktor Turan’a tepki gösterip hakaretler yağdırdı. Turan ise polisi arayarak ‘Beyaz Kod’ bildirdi. Bu sırada kadın, Turan’ı tartaklayıp darp etti ve hakaretlerde bulundu. Yaşanan anlar aile sağlığı merkezi içerisindeki güvenlik kamerası ve Doktor Turan’ın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
“Çok yıpratıcı bir süreç”
Hasta hakkında şikayette bulunduğunu ancak hastanın kimlik bilgileri olmadığı için dava açamadığını söyleyen Turan, “3 günlük rapor aldım. Mart ayından beri korona sürecindeyiz ve bu sürecin başından beri maske takılması gerektiği bütün medya kanalları tarafından gösteriliyor. Halk bunun bilincine ulaşmış olmalı. Hala bunun bilincinde olmayanlar için biz sağlık çalışanları olarak bireysel olarak ulaşmaya çalışıyoruz ancak bu şekilde tavırlar ile karşılaşınca çok yıpratıcı bir süreç başlıyor bizim için” diye konuştu.
“Elimde kalırsın”Yaşanan olay ise hem doktorun cep telefonu kamerası hem de aile sağlığı merkezi içerisindeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde doktora saldıran kadının “Elimde kalırsın, bak kadın yemin ederim elimde kalırsın” şeklinde tehditler ettiği ve saldırdığı görüldü.