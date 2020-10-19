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Avcılar’da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

Avcılar’da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp eden 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar’da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

Avcılar’da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp eden 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş, çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Ç. isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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