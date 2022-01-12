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Avcılar’da bankanın alarmı polis harekete geçirdi

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Avcılar’da bir bankanın alarmının çalması polisi hareket geçirdi. Bankanın bulunduğu bölgeye gelen ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı öğrenildi.

Avcılar’da bankanın alarmı polis harekete geçirdi
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Avcılar’da bir bankanın alarmının çalması polisi hareket geçirdi. Bankanın bulunduğu bölgeye gelen ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı öğrenildi.

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Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak’ta bulunan bir bankanın şubesinin alarmı çalmaya başladı. Bankanın alarm seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bankanın alarmının çaldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Bankanın bulunduğu bölgeye gelen ekipler, banka yetkilileriyle birlikte inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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