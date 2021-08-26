banner4398

Avcılar’da barakada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

Avcılar’da bir barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Tellerde meydana gelen parlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar’da barakada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı
banner3909
banner4336

Avcılar’da bir barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Tellerde meydana gelen parlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevler, sokaktaki elektrik tellerine de ulaştı. Elektrik tellerinde meydana gelen parlamalar mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ulaştırma Bakanlığı’ndan Fatih Sultan Mehmet...
Ulaştırma Bakanlığı’ndan Fatih Sultan Mehmet...
  1. GENEL

banner4391

banner4323

banner3841