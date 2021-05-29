Avcılar’da bıçaklı kavgayı mandal sepetiyle ayırmaya çalıştı

Avcılar’da, sokakta yürüyen iki arkadaşın bıçaklı kavgasını mandal sepeti ile ayırmaya çalışana kadın konuştu. Kavgayı gören bir kadın, saldırgana saksı fırlatırken, o anlar kameraya yansıdı. Mandal sepeti fırlatarak kavgayı ayırmaya çalıştığını söyleyen Pervin Dönmez, "Kavga ettiler gördüm. Panik oldum. Mandal sepetini atmaya çalıştım, adamı koruyayım diye. Sonra atkımı attım adama. Atkıyla yaralının ayağını sardılar" dedi.
Yapılan çalışmada şüpheli Serdar S, dün evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Serdar S.’nin daha önce çeşitli suçlardan 7 sabıkası olduğu öğrenildi. Tarafları mandal sepeti ile ayırmaya çalışan kadın konuştu.Mandal sepeti fırlatarak kavgayı ayırmaya çalışan Pervin Dönmez, isimli kadın, “Tam yukardan ikisi beraber geliyorlardı. Aralarında ne var bilmiyorum. Kavga ettiler gördüm. Panik oldum, mandal sepetini atmaya çalıştım adamı koruyayım diye. Sonra atkımı attım adama. Atkıyla yaralının ayağını sardılar. Mandal sepetini vurmamla adam bana hiç bakmadı. Direk yürümeye gitti” diye konuştu.