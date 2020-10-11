Avcılar’da bir binanın balkonu çöktü

Avcılar’da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan balkon çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, bina belediye ekiplerince boşaltıldı.
Çöken balkonun bulunduğu apartmanda yaşayan Gülseli Çetinkaya, "Geçen sene oturulur raporu verilen evden şimdi bizi attılar. Dışarıda kaldık, nereye gideceğiz. Biz 5 kişiyiz, nerede kalacağız. O daire boştu. Depremde de daire öyleymiş. Balkonu yıkılan daire depremde ayrıktı. Bir senedir oturuyoruz. Binayı mühürleyeceğiz diyorlar. 1 ay içinde taşınacaktık" ifadelerini kullandı.
Evde yemek yedikleri esnada sesleri duyduğunu söyleyen Berfin Tayfur ise, "Ses geldi balkona çıktık. Şaşırdık. Hepimiz dışarıya çıktık. Korktuk, panikleyerek dışarı çıktık. Bina eski. 2 ay içinde yıkılmasını bekliyorduk. Bugün de böyle bir olay gerçekleşti" şeklinde konuştu.