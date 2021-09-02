Avcılar’da bir eve yılan girdi

Avcılar’da bulunan bir eve yılan girdi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yılan ,itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bina sakinleri bahçe kapısını açık bıraktı. Bahçe kapısından giren yılan, kalolifer peteğinin bulunduğu yere saklandı. Yılan, bir süre sonra ev sahipleri tarafından fark edildi. Yaklaşık boyu bir metreyi bulunan yılan korku dolu anların yaşanmasına olurken, ihbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erleri ve ev sahibi tarafından kısa sürede yakalayarak evden çıkardı.