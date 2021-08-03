Avcılar’da bir kişiyi öldüren 2 şahıs tutuklandı

Avcılar’da alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldüren 2 şüpheli tutuklandı.Avcılar Ambarlı Mahallesinde 23 Temmuz günü, araç içerisinde ateş açılması sonucu Mehmet A.Ş hayatını kaybetmişti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Cinayetin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Batuhan B. ve Kaan B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.